Axalta, producent lakierów ciekłych i proszkowych, ogłosił narodziny marki Axalta Mobility Coatings, która zastąpi dotychczasową nazwę działu Transportation Coatings, odpowiedzialnej za systemy lakiernicze skierowane do pojazdów użytkowych.

Pod nowym szyldem dywizja ta skupi się na zaspokajaniu coraz większego popytu na powłoki lakiernicze do pojazdów elektrycznych oraz zmieniających się potrzeb obecnych i przyszłych producentów pojazdów użytkowych, właścicieli flot i dostawców oferujących wynajem pojazdów na minuty. W ramach rebrandingu Axalta Mobility Coatings prezentuje ofertę nowych rozwiązań firmy podzielonych na trzy kategorie: Core Mobility Solutions (rozwiązania podstawowe), Advanced Mobility Solutions (rozwiązania zaawansowane) i Axalta Advantage (usługi).

Core Mobility Solutions to lakiery bazowe i bezbarwne Axalta do lakierowania i upiększania. Towarzyszą im podkłady i grunty, elektroforeza i farby proszkowe do zabezpieczania powierzchni. Advanced Mobility Solutions to produkty i techniki do masowej produkcji indywidualnej, lakierowania wielokolorowego i lakierowania cyfrowego. Ta kategoria obejmuje lakiery funkcjonalne, np. umożliwiające lepszą pracę systemów LiDAR i radarów lub przyczyniające się do niższej temperatury pracy silników i podzespołów elektrycznych. Axalta Advantage to specjalistyczne usługi i doradztwo w zakresie poprawy wydajności w lakierni i poza nią.