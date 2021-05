Przygotowując się do planowanego wydzielenia z Daimler AG oraz samodzielnego wejścia na giełdę frankfurcką, spółka Daimler Truck AG ogłosiła skład nowego zarządu, a także poinformowała o zmianach organizacyjnych, które mają wejść w życie od 1 lipca 2021 r.

Jednostki operacyjne i marki działające globalnie w najważniejszych regionach sprzedażowych otrzymają większą biznesową niezależność i swobodę działania. Są to: w Ameryce Północnej – Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses, w Europie i Ameryce Łacińskiej – Mercedes-Benz Trucks oraz w Azji – FUSO i BharatBenz. Kompetencje decyzyjne i zasoby niezbędne do rozwoju produktów będą należały do poszczególnych marek Daimler Truck w regionach. W konsekwencji funkcje głównego inżyniera odpowiedzialnego za rozwój całego pojazdu, które dotychczas były zazwyczaj strukturalnie zakotwiczone w centralnym dziale rozwoju Daimler Trucks&Buses, zostaną przydzielone do poszczególnych regionów. Umożliwi to markom pojazdów, takim jak Freightliner w Ameryce Północnej, Mercedes-Benz Trucks w Europie i Ameryce Łacińskiej czy FUSO w Azji, przedstawienie swoim klientom najlepszej możliwej oferty produktowej i usługowej.

Spółka Daimler Truck AG i Volvo Group utworzyły spółkę joint venture cellcentric działającej w branży ogniw paliwowych. Obie firmy podkreśliły swoje zdecydowane zaangażowanie w projekt wykorzystania wodorowych ogniw paliwowych w samochodach ciężarowych do transportu dalekobieżnego i nie tylko. W 2025 r. planowane jest uruchomienie jednego z największych w Europie zakładów seryjnej produkcji systemów ogniw paliwowych. Obaj udziałowcy spółki cellcentric wzywają do stworzenia w Unii Europejskiej jednolitych ram regulacyjnych, które przyspieszą wdrożenie wodorowych ogniw paliwowych. Mają one ponadto zrównać to rozwiązanie techniczne z konwencjonalnymi napędami pod względem kosztów, a w konsekwencji uczynić je ekonomiczną alternatywą dla klientów z segmentu samochodów ciężarowych.