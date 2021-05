Yuto Uchida zastąpił Tetsunosuke Nagasawa w roli wiceprezesa KYB Europe GmbH.

Uchida rozpoczął swoją karierę w KYB w kwietniu 2003 r., zaraz po ukończeniu studiów. W latach 2004-2009 pracował w KYB America, a następnie w KYB Europe od 2010 do 2015 r., po czym wrócił do centrali w Tokio jako kierownik sprzedaży KYB Aftermarket. W 2019 r. przeniósł się do moskiewskiego biura, gdzie był dyrektorem KYB Eurasia.

Uchida objął obowiązki wiceprezesa w KYB Europe GmbH z siedzibą w Düsseldorfie, Niemcy, gdzie jest odpowiedzialny zarówno za działalność na pierwszy montaż (OE), jak i rynek wtórny w Europie.