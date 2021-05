Bosch zakończył rok 2020 w Polsce z wynikiem lepszym od oczekiwanego. Skonsolidowane przychody firmy ze sprzedaży na rynku krajowym w Polsce wyniosły blisko 5,5 mld złotych (1,2 mld euro).

Całkowite przychody netto Grupy Bosch w Polsce, z uwzględnieniem sprzedaży spółek nieskonsolidowanych i sprzedaży wewnętrznej, wzrosły o 9,7 procent do blisko 9,8 mld złotych. Motorem tego wzrostu był przede wszystkim sektor dóbr użytkowych (Consumer Goods), odpowiedzialny za produkcję i sprzedaż sprzętu AGD oraz elektronarzędzi. Pozytywnie rozwijała się także sprzedaż systemów grzewczych, z mocnym wzrostem szczególnie w segmencie pomp ciepła. Spowolnienie spowodowane pandemią koronawirusa najmocniej odczuł sektory transportu i motoryzacji (Mobility) oraz sektor przemysłowy (Industrial Solutions).

– Po kilku miesiącach niepewności, w 2021 rok weszliśmy z optymizmem. W pierwszym kwartale br. sprzedaż spółek Bosch na polskim rynku rozwijała się pozytywnie. Planujemy dalsze umocnienie naszej obecności w Polsce w obszarze produkcji dla branży motoryzacyjnej i AGD. Intensywnie rozbudowujemy też nasze Centrum Kompetencji IT, które staje się jednym z kluczowych ośrodków rozwoju oprogramowania i konsultingu IT dla Grupy Bosch w skali globalnej – powiedział Rafał Rudziński, prezes zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. i przedstawiciel Grupy Bosch w Polsce.

Bosch zatrudnia w Polsce blisko 7 700 osób w czterech spółkach (dane z 31 grudnia 2020 r.). Firma postrzega zieloną transformację wielu obszarów polskiego rynku związaną z walką ze zmianami klimatu i ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, jako dużą szansę na rozwój swojego biznesu.