MEWA oferuje usługę, która w szczególny sposób przyczynia się do eliminowania odpadów: wynajem czyściw wielokrotnego użytku.

Czyściwa używane są do czyszczenia wszystkiego, co jest czyszczone na przykład w zakładzie przemysłowym. Są czyściwa przeznaczone do ogólnego czyszczenia, czyli do usuwania olejów, tłuszczów, resztek farb, rozpuszczalników, ale także są czyściwa do czyszczenia i polerowania delikatnych powierzchni w szczególnie wrażliwych obszarach.

Szeroki asortyment czyściw przeznaczony jest do różnych zastosowań w przemyśle, warsztatach samochodowych i rzemieślniczych. Wraz z czyściwami oferowany jest także odpowiedni bezpieczny pojemnik SaCon do ich przechowywania i transportu. Do chwili odebrania ich od użytkownika przez firmę MEWA czyściwa po użyciu mogą być tam składowane w sposób bezpieczny, zajmując mało miejsca oraz zgodnie z przepisami. Czyste czyściwa dostarczę są użytkownikowi w zamkniętym pojemniku SaCon, a brudne czyściwa, odbierane od użytkownika przez kierowcę serwisu, zawożone są do zakładu MEWA, gdzie są prane, i potem – już czyste - ponownie dostarczane są użytkownikowi.