Kolejne serwisy samochodowe poszerzyły sieć Q Service Castrol. Tym razem do programu dołączyły warsztaty z Warszawy, Poznania, Zabrza i Marek, które zastąpią w tych miejscach obiekty sieci Norauto.





W branży motoryzacyjnej sporo się zmienia w ostatnich miesiącach. Przykładowo firma Norauto, czyli właściciel sieci sklepów i serwisów samochodowych, wycofuje się z działalności w Polsce. Firma zajmowała się m.in. sprzedażą opon, samochodowych części zamiennych i akcesoriów, jak również świadczeniem usług naprawy i serwisu pojazdów.

Po zmianach właścicielskich serwisy i sklepy Norauto zostały przejęte przez inny podmiot i niekiedy zmieniły one charakter prowadzonego biznesu. W konsekwencji wiele serwisów samochodowych zostało przeznaczonych do likwidacji.

Nowym serwisem, który dołączył ostatnio do Q Service Castrol, czyli sieci niezależnych warsztatów samochodowych, jest np. warszawski Car-city Sp. z o.o. znajdujący się przy al. Jerozolimskiej 152.