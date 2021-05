Wiosenno-letnia edycja Dni Otwartych Würth Polska wraca po przerwie do sklepów stacjonarnych. Cykl eventów zostanie zorganizowany z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa.

Spotkania umożliwiają wymianę doświadczeń, udział w bezpłatnych szkoleniach oraz poznanie szerokiego asortymentu produktów Würth.

Dni Otwarte: wiosna – lato 2021 (20.05 - 22.07, w godz. 10:00-16:30, wstęp bezpłatny)

Maj

● 20.05 – Lublin, ul. Bursaki 8

● 25.05 – Nowy Sącz, ul. Węgierska 201

● 27.05 – Kraków, ul. Zakopiańska 56

Czerwiec

● 8.06 – Wrocław, ul. Armii Krajowej 62

● 9.06 – Opole, ul. Oleska 121

● 10.06 – Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 2A

● 15.06 – Radom, ul. Wierzbicka 26/44

● 16.06 – Warszawa, Al. Jerozolimskie 332A

● 17.06 – Białystok, ul. Gen. St. Maczka 52

● 22.06 – Gdynia, ul. Hutnicza 16

● 24.06 – Olsztyn, ul. Budowlana 2A

Lipiec

● 6.07 – Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 29

● 7.07 – Warszawa, ul. Modlińska 244A

● 13.07 – Kraków, ul. Josepha Conrada 63

● 14.07 – Kielce, ul. Zagnańska 200

● 15.07 – Warszawa, ul. Połczyńska 53

● 20.07 – Płock,ul. Mickiewicza 33

● 21.07 – Toruń, ul. Polna 103-105

● 22.07 – Poznań, ul. Obornicka 117

Program szkoleń i prezentacji, które odbędą się we wszystkich sklepach w całej Polsce:

● Technika zamocowań, nowość WIT 1000

● Narzędzia do montażu bezpośredniego – nowości

● Wiertnica do zbrojonego betonu, kamienia i muru

● Narzędzia stolarskie i akcesoria meblowe, nowe wkręty ASSY 4.0

● Szczelny i szybki montaż okien przy zastosowaniu powłoki do „ciepłego montażu”

● Cięcie i czyszczenie elementów ze stali – nowa linia tarcz Würth Red Line

● Nowa oferta artykułów BHP

● Technika nitowania – prezentacja spektrum rozwiązań, wkręty do metali

● Spawanie plastiku, naprawa zderzaków i uchwytów – system Replast

● Elektronarzędzia akumulatorowe – nowości z serii M-CUBE

● Metaliczne powłoki ochronne – efekt wizualny z ochroną antykorozyjną

● Lakiery renowacyjne Quatro – z doskonałymi własnościami kryjącymi i antykorozyjnymi