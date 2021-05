Współpraca Związku Dealerów Samochodów i polskich dealerów zaowocowała powstaniem programu dealerskich punktów szczepień. Ruszą one już 7 czerwca.

W ramach projektu utworzone zostaną trzy wspólne punkty szczepień: w Warszawie, w Katowicach oraz we Wrocławiu. Do programu koordynowanego przez ZDS będą mogli przystąpić pracownicy wszystkich salonów, które wyrażą chęć wzięcia udziału w wspólnych szczepieniach przeciwko COVID-19. Do zaszczepienia zostanie użyta szczepionka opracowana Pfizer/Biontech.

Szczepienia organizowane przez ZDS odbędą się jednocześnie w salonach samochodowych zlokalizowanych w trzech aglomeracjach. Punkt warszawski zostanie utworzony w salonie Ford, Auto Plaza, ul. Popularna 70. Punkt w Katowicach lokalizować będzie się w salonie Renault, Auto Zięba, ul. Kościuszki 257. Wrocławski punkt będzie znajdować się w salonie Mercedes-Benz, Grupa Wróbel, ul. Graniczna 4a. Wszystkie trzy salony rozpoczną szczepienia w poniedziałek, 7 czerwca. Szczepienia obejmą oczywiście nie tylko pracowników tych dealerstw, lecz także pracowników kilkudziesięciu firm dealerskich które zgłosiły się do programu.