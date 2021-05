Producent akumulatorów Exide Technologies otrzymał od spółki CLAAS – producenta maszyn rolniczych – nagrodę „Dostawca Roku 2020” w kategorii „Jakość”.

Exide współpracuje ze spółką CLAAS od ponad 20 lat, dostarczając najlepsze w swojej klasie akumulatory na pierwsze wyposażenie do zaawansowanych maszyn rolniczych, takich jak kombajny, traktory i inne.

Akumulatory dostarczane do fabryk CLAAS, są produkowane w zakładzie Exide w Poznaniu, posiadającym niezbędne homologacje oraz certyfikaty ISO/IATF., będącym bezpośrednim dostawcą również do wielu innych producentów pojazdów. Stamtąd akumulatory trafiają do fabryk spółki CLAAS w Niemczech, we Francji i w Rosji. Oprócz akumulatorów, Exide zapewnia producentowi maszyn rolniczych także najwyższej jakości usługi posprzedażowe.