V krajowy konkurs Young Car Mechanic dobiegł końca. W dniach 22–23 maja w Centrum Szkoleniowym Inter Cars dziesięciu uczniów rywalizowało o tytuł najlepszego Młodego Mechanika roku 2021.





Najlepszym Młodym Mechanikiem 2021 r. został Łukasz Pajor, reprezentujący Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu i to on będzie reprezentował Polskę podczas Finału Międzynarodowego. Tuż za nim uplasowali się Łukasz Duk z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II z Radzynia Podlaskiego oraz Łukasz Mazek z Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie.

Young Car Mechanic to międzynarodowy konkurs dla uczniów techników i branżowych szkół samochodowych. Jego głównym celem jest upowszechnianie wśród młodzieży pozytywnego wizerunku zawodu mechanika samochodowego, wymiana doświadczeń i metod uczenia się oraz znalezienie młodych talentów w dziedzinie mechaniki i obsługi samochodów. Do udziału w rywalizacji zaproszono uczniów uczęszczających do placówek ponadpodstawowych, współpracujących z Inter Cars w ramach programu „Młode Kadry”.

Konkurs wspierały firmy: Bosch, Castrol, ContiTech, Elring, Febi, Man+Hummel, Meyle, Motoremo, Schefler, Valeo, ZF Aftermarket oraz unijny program ERASMUS+