Na zwyczajnym i nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników firmy Total akcjonariusze przyjęli, prawie jednogłośnie, uchwałę o zmianie nazwy firmy z Total na TotalEnergies. To początek jej strategicznej transformacji w firmę o szerokiej tożsamości multienergetycznej. Wraz ze zmianą nazwy TotalEnergies przyjmuje nową identyfikację wizualną.

– Energia to życie. Wszyscy jej potrzebujemy i jest ona źródłem postępu. Dlatego dzisiaj, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju planety, która mierzy się z wieloma wyzwaniami w kwestii zmian klimatycznych, wspólnie podążamy w kierunku nowych źródeł energii. Energia definiuje się na nowo i my również wyruszamy w tę energetyczną podróż. Naszą ambicją jest bycie czołowym uczestnikiem transformacji energetycznej na świecie. Dlatego Total zmienia się i staje się TotalEnergies – wyjaśnia Patrick Pouyanné, prezes i dyrektor generalny TotalEnergies.

Nowa nazwa i nowa identyfikacja wizualna uosabiają kurs, który TotalEnergies obrał w zakresie rozwoju: to firma multienergetyczna, której celem jest wytwarzanie i dostarczanie energii coraz bardziej przystępnej cenowo, niezawodnej i czystej.