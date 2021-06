W nowo powstałej fabryce w Dreźnie Bosch uruchomił produkcję półprzewodników. W otwarciu fabryki wzięła udział Kanclerz Niemiec Angela Merkel, co świadczy o randze tej inwestycji.

– Dla firmy Bosch półprzewodniki są kluczową technologią, dlatego ze względów strategicznych ważne jest, abyśmy sami nad nimi pracowali i sami je produkowali. W Dreźnie, z pomocą sztucznej inteligencji, przeniesiemy produkcję półprzewodników na kolejny poziom – powiedział Volkmar Denner, prezes zarządu Robert Bosch GmbH.









Nowy zakład produkcyjny, wybudowany kosztem miliarda euro, jest jednym z najnowocześniejszych na świecie. Jest to największa pojedyncza inwestycja w ponad 130-letniej historii Boscha. W fabryce o powierzchni 72 tys. m.kw. pracować będzie zaledwie 700 osób. Większość prac wykonują maszyny, które samodzielnie myślą, a decyzje podejmują na podstawie informacji czujników i kamer. Dane gromadzone są w centralnej bazie i analizowane przy pomocy sztucznej inteligencji. Algorytm sztucznej inteligencji może wykryć nawet najmniejsze anomalie w produktach. Ich przyczyny są natychmiast analizowane, a odchylenia od procesu korygowane bezzwłocznie, zanim wpłyną na niezawodność produktu, co upraszcza kontrolę jakości. Dzięki sztucznej inteligencji zoptymalizowano również prace konserwacyjne w fabryce. Algorytmy przewidują, czy i kiedy część maszyny produkcyjnej lub robota wymaga konserwacji lub regulacji. Również prace konserwacyjne w fabryce wykorzystują zaawansowaną technologię: dzięki wbudowanej w okulary kamerze obrazy są przekazywane do eksperta znajdującego się w innej części świata, a ekspert w czasie rzeczywistym przeprowadza pracownika, który jest na miejscu, przez proces konserwacji. Technologia ta odegrała również kluczową rolę w uruchomieniu fabryki mimo pandemii koronawirusa.

Bosch od 1958 r. samodzielnie produkuje półprzewodniki i stale udoskonala ich konstrukcję oraz produkcję. Półprzewodniki w postaci mikroprocesorów można znaleźć w niemal każdym urządzeniu elektronicznym – w smartfonach, telewizorach i w samochodach. W 2016 r. w każdym nowym pojeździe na świecie znajdowało się średnio ponad dziewięć układów scalonych firmy Bosch, m.in. w sterowniku poduszek powietrznych, w układzie hamulcowym i systemie wspomagania parkowania. W roku 2019 liczba ta wynosiła już ponad 17, co świadczy o rosnącym popycie na te urządzenia. Według ZVEI, w 1998 r. wartość mikroelektroniki w nowym samochodzie wynosiła 120 euro, a w 2023 r. ma przekroczyć 600 euro. W samochodach stosuje się półprzewodniki najwyższej jakości, odporne na różnice temperatur, drgania i wilgoć. Nie wszyscy producenci półprzewodników są w stanie produkować te elementy dla przemysłu motoryzacyjnego.