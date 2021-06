Koncern ZF ogłosił zawarcie długoterminowej umowy z firmą Goodyear, łącząc swoje zaawansowane rozwiązania do zarządzania flotą (FMS – Fleet Management Solution) marki Transics z asortymentem wysokowydajnych opon i rozwiązaniami mobilnymi firmy Goodyear.





Początkowo ZF i Goodyear będą oferować europejskim flotom pojazdów użytkowych zintegrowany pakiet aplikacji do zarządzania flotą i oponami, obsługujący floty mieszane i wielomarkowe. Poprzez kompatybilne i elastyczne rozwiązanie, oparte na jednej skrzynce telematycznej, TX-TRAILERPULSETM, floty mogą uzyskać dostęp do usług i wsparcia obu firm, w tym do danych dotyczących opon Goodyear i pełnego dostępu do rozwiązań ZF Transics FMS, TX-TRAILERFITTM oraz TX-CONNECTTM.

Aby dostarczyć zintegrowane rozwiązanie do zarządzania flotą i oponami, ZF i Goodyear będą w czasie rzeczywistym wykorzystywać dane generowane przez naczepy wszelkich producentów układów hamulcowych (T-EBS – Trailer Braking Systems) i czujniki opon. Pozwoli to operatorom flot i kierowcom uzyskać szeroki zakres przydatnych informacji i inteligentnych funkcji. Mają one na celu optymalizację wykorzystania czasu postoju, a jednocześnie unikanie wypadków drogowych i ograniczenie nieplanowanych przestojów.

Dzięki dostarczeniu zaawansowanych informacji na temat stanu technicznego opon i naczep, a także zapewnieniu ulepszonego monitorowania bezpieczeństwa kierowców, współpraca między ZF a Goodyear pomoże również znacznie zmniejszyć liczbę incydentów drogowych na terenie Unii Europejskiej, szacowanych na około 200 tys. przypadków rocznie.

Wspieranie bardziej ekologicznej mobilności umożliwi optymalizację użytkowania pojazdów i niższe emisje. Partnerzy szacują, że współpraca może doprowadzić do redukcji emisji nawet o 2 tony CO2 na przyczepę.