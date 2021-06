W wymagającym roku finansowym 2020 firma MANN + HUMMEL była w stanie osiągnąć bardzo solidny wynik – powiedział Kurk Wilks, prezes Zarządu Grupy MANN + HUMMEL, podczas prezentacji rocznego raportu za ubiegły rok.

Światowy producent filtrów zakończył rok ze sprzedażą na poziomie 3,8 mld euro (2019: 4,2 mld euro). Spadek globalnej produkcji samochodów (minus 16,9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem) negatywnie wpłynął na biznes, ale można go znacznie złagodzić poprzez konsekwentne działania i dywersyfikację portfolio produktów, która rozpoczęła się wiele lat temu. Tym samym spadek sprzedaży wyniósł tylko około 8,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) wyniósł 165 mln euro, a zatem był wyższy od wartości z poprzedniego roku (2019: 153 mln euro).

Wraz z przejęciem HELSATECH GmbH i HELSACOMP GmbH we wrześniu 2020 r. MANN + HUMMEL poszerzył swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii węgla aktywnego i produkcji membran elastomerowych. Dzięki temu firma MANN + HUMMEL będzie mogła w przyszłości zaoferować jeszcze szersze portfolio produktów w obszarze filtracji molekularnej. Nawet jeśli rok 2021 był do tej pory pod silnym wpływem pandemii Covid 19, kierownictwo MANN + HUMMEL nie widzi powodów do niepokoju: „Nie widzimy zagrożeń, które mogłyby zagrozić istnieniu firmy. MANN + HUMMEL będzie konsekwentnie realizować swoją strategię transformacji i nadal inwestować w restrukturyzację, nowe obszary biznesowe, badania i rozwój w dziedzinie wysoce innowacyjnych rozwiązań filtracyjnych oraz cyfryzacji ” – powiedział Emese Weissenbacher, wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy.