W związku z licznymi pytaniami do redakcji dotyczącymi przeprowadzania procedury PassThru samochodów marki Volvo, wyjaśniamy: diagnostykę i przeprogamowanie sterowników w modelach starszej generacji przeprowadzamy w standardowy sposób, czyli za pomocą uniwersalnego testera diagnostycznego.

Pojazdy starszej generacji to te, które są produkowane z wykorzystaniem poprzednich platform podwoziowych, a nie od roku produkcji auta. My używamy testera Bosch KTS 560, który przewodowo łączymy z samochodem – czytelnicy „Auto Moto Serwisu” wiedzą, o co chodzi.

W przypadku diagnostyki pojazdów nowej generacji wykorzystujących platformę SPA należy zakupić w ASO Volvo specjalny przewód VOE o numerze 9513108/9513062. Jest to przewód do diagnostyki poprzez IP (DoIP), który podłączamy zamiast testera diagnostycznego. Kabel Volvo łączymy z gniazdem OBD w aucie, a z drugiej strony wpinamy do gniazda internetowego naszego laptopa. Platforma SPA, czyli szeroko rozumiana płyta podłogowa została zaprezentowana w 2014 r., a pierwszym modelem był XC 90 II. Samochody nowej generacji na platformie SPA to: Volvo XC90 II (od 2015 r.), S90 (od 2017), S90L (od 2017), V90 (od 2017), V90 Cross Country (od 2017), XC 60 II (od 2017), S60 III (od 2018), V60 II (od 2018).