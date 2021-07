Coraz częściej technologia wkracza do branży transportowej i rozwiązuje problemy zarówno producentów, jak i menedżerów flot.





Dostępność danych w branży nie jest niczym nowym. Zrozumienie tego, co dzieje się na poziomie pojazdu, jak również szerszej floty, jest ważne, ale obecnie dane te są rozproszone na wielu urządzeniach. W miarę jak coraz więcej elementów transportu zostaje połączonych, zestawianie i śledzenie danych staje się coraz trudniejsze.

Z myślą o usprawnieniu gromadzenia danych Goodyear połączył siły z firmą ZF, aby dostarczyć wspólny pakiet rozwiązań z zakresu łączności. Pozwoli to zmaksymalizować bezpieczeństwo, wydajność i czas pracy ciągników i naczep przy jednoczesnej optymalizacji działań floty. Jest to ważny krok w kierunku szeroko zakrojonej cyfryzacji branży transportowej.

W przeszłości dostępne dane były fragmentaryczne i trudno osiągalne dla menedżerów flot. Utrudniało to korzystanie z potencjału cyfrowej transformacji, pomimo wielu korzyści płynących z możliwości użycia tych danych do automatyzacji procesów, wykorzystania uczenia maszynowego i digitalizacji przepływu informacji. Tego rodzaju dane mogą nie tylko sprawić, że flota będzie bardziej wydajna operacyjnie, ale mogą również pomóc w uzyskaniu lepszej widoczności w zakresie wpływu na środowisko i norm regulacyjnych.

Goodyear i ZF współpracują, aby sprostać tym wyzwaniom i dać kierownikom flot dostęp do tych korzyści. Interoperacyjne rozwiązania ułatwiają śledzenie danych dotyczących osiągów opon i pojazdów – wszystko za pośrednictwem jednego urządzenia. Możliwość takiego połączenia danych pozwala menedżerom flot zobaczyć szerszy obraz sytuacji i podejmować bardziej świadome decyzje.