Huawei zawarł umowę licencyjną z dostawcą Volkswagen Group.

Umowa obejmuje licencję na korzystanie z posiadanych przez Huawei patentów koniecznych do spełnienia normy (SEP – Standard Essential Patent) w standardzie 4G. Będą one użyte w produkcji pojazdów wyposażonych w technologie komunikacji bezprzewodowej. To największa umowa licencyjna, jaką Huawei zawarł z podmiotem z branży motoryzacyjnej.