Według „Gazety Finansowej” Inter Cars jest jednym z najważniejszych polskich przedsiębiorstw. Dystrybutor części znalazł się w najnowszym raporcie tygodnika.





Inter Cars został po raz kolejny doceniony przez media. Tym razem największy krajowy dystrybutor części został uwzględniony w raporcie „1000 Największych Firm w Polsce” opublikowanym na początku lipca przez „Gazetę Finansową”.

– Ranking „1000 Największych Firm w Polsce” to dla redakcji zawsze wyzwanie. Jak bowiem mierzyć wielkość firmy? Od lat przyjmujemy kryterium przychodu, ale tym razem jest inaczej. (…) Po raz pierwszy nie dokonaliśmy klasyfikacji, firmy ustawione są alfabetycznie – podała redakcja „Gazety Finansowej” we wstępie do raportu.