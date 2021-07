1 czerwca rozpoczęła się kolejna edycja wspólnego programu partnerskiego Inter Cars i Michelin, skierowanego do specjalistów z rynku ciężarowego. Podobnie jak w poprzednich latach, laureatem promocji można zostać już po zakupie dwóch opon ciężarowych Michelin.





Program jest skierowany do wszystkich klientów, którzy kupią co najmniej dwie nowe opony Michelin, a następnie zarejestrują fakturę zakupową na specjalnie do tego celu stworzonej platformie. Za każdą oponę można wówczas otrzymać premię w wysokości 100 zł (dotyczy opon w rozmiarze 22,5’’) lub 65 zł (w przypadku wszystkich pozostałych opon).

Akcja rozpoczęła się 1 czerwca i potrwa do końca wakacji, do 31 sierpnia. Co ważne, faktury zakupowe potwierdzające zakup opon Michelin klienci mogą wgrywać aż do 15 września. Wypłata premii i rozliczenie akcji nastąpi do końca września.

Liczba rejestracji w programie jest ograniczona. Szczegóły dotyczące procedury otrzymywania premii oraz lista opon ciężarowych Michelin biorących udział w programie znajdują się w regulaminie na stronie www.akcja.ciezarowki.michelin.pl. W witrynie tej dostępna jest również lista punktów sprzedaży sieci Inter Cars biorących udział w akcji.

Jak działa program i jak zostać jego laureatem?

1. Rejestracja – należy założyć konto na stronie programu. Jeśli klient posiada już konto w serwisie, może pominąć ten krok.

2. Logowanie – należy zalogować się na stronie akcji, używając swojej nazwy użytkownika, a następnie zaakceptować regulamin oraz uzupełnić dane firmy, w tym numeru rachunku bankowego.

3. Zakup – klient przy zakupie co najmniej dwóch opon Michelin do samochodów ciężarowych w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku w punkcie Inter Cars kwalifikuje się do udziału w akcji. Maksymalna liczba zakupionych opon biorących udział w programie to 20.

4. Weryfikacja i wypłaty – do 15 września 2021 roku należy wgrać fakturę zakupową, która musi być zaakceptowana przez Michelin. Przy spełnieniu wszystkich warunków klient otrzyma premię 100 zł za opony w rozmiarze 22,5” lub 65 zł za opony w pozostałych rozmiarach.

Wypłata premii będzie realizowana w terminie do 30.09.2021 r. na podstawie not księgowych.