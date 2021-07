Sektor rynku wtórnego ponownie spotka się twarzą w twarz na targach Automechanika – od 14 do 16 września 2021 r.





Tegoroczna edycja Automechanika Frankfurt Digital Plus odbędzie się w bardziej kompaktowej formie, dostosowanej do panującej sytuacji, a także z szeroką gamą produktów i usług online.



Wystawcy przyjadą nie tylko z Niemiec, lecz także z Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii, Danii, Finlandii, Polski, Węgier, Czech, Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Gruzji, Ukrainy, Rosji, Grecji, Turcji, Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Korei, Chin, Tajwanu i Australii. We frankfurckim centrum wystawienniczym zaprezentują się m.in. następujące firmy: Schaeffler, Hunter, Liqui Moly GmbH, SATA, Mercedes-Benz Gebrauchtteile Center (Centrum Części Zamiennych), Snap-on Equipment GmbH, Alfred Kärcher Vertriebs GmbH, Otto Christ , WashTec GmbH, AVL DiTEST GmbH, Hengst, Heinrich Eibach, ABBT Arnott, AJUSA Auto Juntas, Audatex, Adriateh doo, BBT Automotive Components GmbH, AUTOonline GmbH, MAPCO Autotechnik GmbH, DINEX A/S, Glaubitz GmbH, Saxon Junkalor, Inficon, ATH Heinl, Schumacher, Auger Autotechnik, Erich Jaeger GmbH, Nissens Automotive A/S wraz z AVA Benelux, Inforserveis SL, Visomax Coating, TÜV Rheinland, ZDK (Centralne Stowarzyszenie Niemieckiego Handlu Motoryzacyjnego) i wiele innych.

Udział w targach całkowicie online wezmą: Continental z czterema jednostkami biznesowymi, w tym działem opon, ElringKlinger AG, Mahle, Mol-Lub KFT, Body Shop News, Vogel Communications Group GmbH, Robert Bosch GmbH.

Specjaliści z branży motoryzacyjnej mogą w przyszłości zdobyć cenną wiedzę i świeże inspiracje dla własnego biznesu. Cyfryzacja i nowe rozwiązania techniczne każdego dnia stawiają przed warsztatami samochodowymi nowe wyzwania. Aby nadążyć za tym wszystkim, ważne jest, aby regularnie angażować się w rozwój zawodowy. Tak jak dotychczas na targach odbędą się warsztaty praktyczne. Odbędą się one we współpracy ze znanymi partnerami i będą skierowane w szczególności do warsztatów samochodowych. Odbędzie się również kilka pokazów napraw powypadkowych na żywo, prowadzonych przez FabuCar i Car Doctors (Die Autodoktoren). Ponadto Akademia Automechanika przez wszystkie trzy dni będzie prowadzić szeroko zakrojony program. Najnowsze osiągnięcia na tematy związane z serwisem i mobilnością jutra, elektromobilnością, drukiem 3D i myjnią samochodową zostaną zaprezentowane w kilku wizjonerskich rozmowach prowadzonych przez profesjonalistów i będą przedmiotem dyskusji panelowych. Każdego, kto prowadzi warsztat samochodowy, szczególnie zainteresuje Schadentalk (chat show o uszkodzeniach pojazdów) oraz szereg rozmów i dyskusji panelowych na temat codziennej działalności warsztatu samochodowego.