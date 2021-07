Strategia Castrol PATH360 ma na celu zapewnienie przyszłości zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.



• Strategia przewiduje realizację następujących celów do roku 2030: zmniejszenie ilości odpadów, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i poprawa jakości życia.

• Castrol zobowiązuje się do znacznego zwiększenia oferty produktów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.

• Firma będzie nadal pomagać klientom komercyjnym zmniejszać zużycie energii i wody oraz ilość produkowanych odpadów.

• Strategia Castrol PATH360 stanowi element niedawno wprowadzonych przez BP ram zrównoważonego rozwoju.



Nowa strategia Castrol PATH360:

• Opiera się na obiegu zamkniętym – koncern analizuje cykl życia istniejących i nowych produktów Castrol, aby zobaczyć, jak można je ulepszyć, przedłużyć okres ich eksploatacji, ponownie je wykorzystać lub poddać recyklingowi.

• Wspiera nowe i rozwijające się sektory, takie jak energia odnawialna i e-mobilność, dostarczając im produkty i usługi.



Trzy główne obszary i cele do roku 2030, na jakich koncentruje się strategia PATH360 Castrol:

1. Redukcja odpadów – Castrol będzie nadal pomagać klientom oszczędzać energię, zmniejszać wytwarzanie odpadów, a także zużycie wody w przypadku klientów korporacyjnych. Ponadto zredukujemy o połowę produkcję tworzyw sztucznych.

2. Redukcja emisji dwutlenku węgla – Castrol dąży do obniżenia emisji netto na litr produktów.

3. Praca nad poprawą jakości życia ludzi na całym świecie, włączając w to programy neutralnego bilansu emisji CO 2 i inne działania.