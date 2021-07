Od 15 do 18 lipca odbędzie się XIII Ogólnopolski Zlot Zabytkowych Citroënów, którego tegoroczną bazą są Gliwice.





Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Citroën Oldtimer Club Polska, które przy wsparciu Citroën Polska promuje tradycje i osiągnięcia tej wyjątkowej francuskiej marki. Stowarzyszenie formalnie działa od 2014 r., zrzeszając wielbicieli zabytkowych pojazdów marki Citroën i propaguje jej historię.



W tym roku będzie można obejrzeć z bliska historyczne modele Citroëna AC4, Traction Avant, DS, 2CV a także młodszych CX, GS czy XM. Klasyczne modele uzupełnią współczesne nowinki marki zaprezentowane przez Autoryzowany Salon Citroëna TANDEM PLUS. Będzie to okazja do porównania dzisiejszej myśli technicznej z tą sprzed lat. Salon TANDEM PLUS znajduje się przy ulicy Zuzanny 36 w Sosnowcu. W swojej ofercie posiada samochody osobowe oraz dostawcze. W tym nowoczesnym salonie klienci mogą zapoznać się z ofertą wszystkich modeli osobowych i użytkowych, zarówno w wersjach z napędem spalinowym, jak i hybrydowym, a także w 100% elektrycznym. Obiekt jest również wyposażony w sześć punktów ładowania samochodów elektrycznych.