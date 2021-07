Inter Cars w 2021 r. realizuje kampanię pt. „Razem tworzymy, wspieramy, dostarczamy”, która ma za zadanie ukazać złożony wpływ dystrybutora części na funkcjonowanie branży motoryzacyjnej w Polsce i w Europie.





Akcja składa się z kilku części powiązanych z konkretną tematyką.



Najistotniejsze w przesłaniu kampanii jest słowo „razem”. Dlaczego? Otóż na sukces Inter Cars składają się przede wszystkim bardzo dobre relacje z partnerami, czyli właścicielami warsztatów, dostawcami, pracownikami, kierowcami, mechanikami, itp. „Wiemy, że to co robimy dobrze, z Tobą możemy robić jeszcze lepiej” – to hasło najlepiej przedstawia filozofię Inter Cars.

W dotychczasowej kampanii Inter Cars zrealizowano już dwa bloki tematyczne – „Partnerskie relacje” oraz „Najszerszą ofertę”. Więcej informacji o dotychczasowych działaniach znaleźć można na dedykowanej akcji stronie.

Obecnie trwa realizacja trzeciej części kampanii – „Efektywna dystrybucja”, w której podkreślone zostają przewagi logistyczne Inter Cars, m.in. idealnie zaplanowane trasy dostaw, ich częstotliwość, a także nowoczesne magazyny.

Co jeszcze przed nami w trwającej kampanii? Tego można się dowiedzieć, m.in. z najnowszej animacji poświęconej akcji „Razem tworzymy, wspieramy, dostarczamy”.