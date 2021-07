Rozładowany akumulator jest jednym z najczęstszych problemów, jakie spotykają kierowców. Zawodzi on nie tylko zimą, ale bardzo często odmawia posłuszeństwa w trakcie lata, kiedy temperatury na zewnątrz są wysokie.

Wakacje z większym obciążeniem

Lato i wakacje to czas podróży. To także okres, kiedy większość kierowców maksymalnie wykorzystuje klimatyzację w autach. Wszystkie urządzenia zasilane prądem, takie jak GPS, ekrany urządzeń nawigacyjnych czy też urządzeń służących rozrywce, to dodatkowe obciążenie dla akumulatora. Przy niewielkich prędkościach, kiedy silnik nie generuje znacznej ilości energii, alternator może nie radzić sobie z takim zapotrzebowaniem na prąd. To właśnie wtedy potrzebna jest pomoc akumulatora, który zasila samochód oraz dodatkowe akcesoria.

Dlatego podczas wakacyjnej podróży lud weekendowego wyjazdu pamiętajmy o racjonalnym gospodarowaniu energią. Intensywny pobór prądu i wysoka temperatura powietrza powodują szybszy spadek mocy akumulatora. Warto pamiętać, że każde niepoprawnie działające urządzenie dodatkowe może spowodować awarię bezpiecznika. Dlatego, podłączając elektroniczne gadżety i dodatkowe wyposażenie, trzeba skontrolować ich sprawność i zadbać o ich odpowiednią jakość. To samo dotyczy instalacji elektrycznej. Niepoprawnie działające światło czy drobne zwarcie w instalacji mogą powodować znaczny ubytek prądu.

Ważna profilaktyka

W trosce o własne bezpieczeństwo i spokojny odpoczynek w czasie urlopu warto przed wyjazdem przeprowadzić kontrolę stanu akumulatora. Taka kontrola zajmie kilka minut. Pozwala się dowiedzieć nie tylko, w jakim stanie jest bateria, ale również czy w aucie nie występują problemy wpływające na jej ładowanie. Dzięki takiej kontroli kierowca ma gwarancję, że bezpiecznie dojedzie do celu. Ma też pewność, że nie przeoczy momentu, gdy jego akumulator będzie nadawał się już do wymiany.

