DISTRIGO – dystrybutor części zamiennych i innych produktów niezbędnych warsztatom samochodowym, wchodzący w skład grupy Stellantis, rozpoczyna akcję I LOVE EUROREPAR.





Jej celem jest zwiększenie rozpoznawalności marki EUROREPAR na rynku niezależnych warsztatów samochodowych poprzez przekazanie im 200 bezpłatnych pakietów części zamiennych oraz płynów eksploatacyjnych.

Akcja I LOVE EUROREPAR to kolejne przedsięwzięcie DISTRIGO, dzięki któremu jeszcze więcej firm będzie mogło przekonać się o jakości produktów marki EUROREPAR.

W pakiecie DISTRIGO PACK, który trafi do wybranych warsztatów znajdują się następujące produkty:

• Płyn skoncentrowany do chłodnic 2 litry

• Pióro wycieraczki + klipy 650 mm

• Pióro wycieraczki + klipy 400 mm

• Zestaw żarówek zapasowych H7 + H1+ inne

• Preparat czyszczący do el. układu hamulcowego

• FILTR PALIWA DIESEL OPEL / GM: (odpowiednik oryginalnego filtra 95507489)

• FILTR KABINOWY WĘGLOWY / GM: (odpowiednik oryginalnego filtra 95527473)

• FILTR OLEJU OPEL / GM: (odpowiednik oryginalnego filtra 95526686)

• Kpl. 4-ech klocków hamulcowych przednich Opel Corsa E 1.0 90 KM

Akcja potrwa do 31 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji na temat akcji I LOVE EUROREPAR znajduje się na stronie: https://iloveeurorepar.com/pl