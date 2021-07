Volkswagen Samochody Dostawcze planuje wielkie święto dla fanów Volkswagena Bulli, czyli wszystkich generacji Volkswagen Transportera, począwszy od T1 „Bulli”.

Biorąc przykład z pierwszej tego typu imprezy, która odbyła się w roku 2007, od 15 do 17 lipca 2022 r. tereny targowe w Hanowerze oraz duże pole namiotowe zlokalizowane tuż obok, ponownie staną się terenem opanowanym przez fanów Bulli. Spodziewanych jest wiele tysięcy egzemplarzy wszystkich generacji Transportera, a także fani z całego świata, którzy przyjadą do Hanoweru, by uczcić swój kultowy pojazd.

Volkswagen Samochody Dostawcze rozpoczął już planowanie przyszłorocznej imprezy, a teren festiwalu na targach w Hanowerze został już zarezerwowany. Więcej informacji pojawi się jesienią tego roku, a wszyscy zainteresowani będą mogli zarezerwować miejsce na zlocie dla swojego VW Bulli na przełomie roku.