Schaeffler rusza z kolejną Akcją Promocyjną – Schaeffler Masters – kierowaną nie tylko do użytkowników portalu REPXPERT.



Właściciel marek LuK, INA, FAG przygotował kolejną akcję promocyjną – zabawa polega na rozwiązaniu quizu z ulubionej kategorii i marki: do wyboru są aż cztery kategorie i trzy marki – LuK, INA i FAG. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na trzy pytania i wybrać 1 z aż 3 000 nagród. Potem już tylko zostaje prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i kliknięcie „Wyślij”.

Jakie cechy charakteryzują wolne koła alternatora? Czy montując pompę wody wyposażoną w uszczelkę należy użyć smaru w celu dodatkowego uszczelnienia? Co nie jest przyczyną awarii sprzęgła? Te i inne pytania można znaleźć na www.schaefflermasters.pl. Do wyboru są aż cztery kategorie: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i traktory.

– To już druga akcja promocyjna skierowana do wszystkich mechaników samochodowych – nie tylko do użytkowników portalu REPXPERT – mówi Joanna Ciszewska, Marketing Manager w Schaeffler Polska.

Akcja promocyjna jest realizowana na stronie www.schaefflermasters.pl od 26.07.2021 do 19.09.2021 lub do wyczerpania zapasów nagród.

Szczegółowe zasady dostępne są w regulaminie na stronie: www.schaefflermasters.pl.