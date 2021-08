Grupa ZF zakończyła pierwsze półrocze 2021 r. z pozytywnymi wynikami sprzedaży i zysków. W przeciwieństwie do pierwszego półrocza 2020 r., na które znaczny wpływ miała pandemia Covid-19, w pierwszych sześciu miesiącach br. firma wygenerowała sprzedaż w wysokości 19,3 mld euro (2020: 13,5 mld euro).

W ujęciu rok do roku odpowiada to wzrostowi sprzedaży o 43%. Skorygowany EBIT wyniósł 1,0 mld euro (2020: minus 177 mln euro). Pozytywny rozwój działalności kontrastuje z ogólnie trudnym i niestabilnym międzynarodowym otoczeniem rynkowym.

Oprócz pracy w warunkach pandemii, na wyniki Grupy ZF w pierwszej połowie roku miały wpływ takie czynniki, jak niedobory na rynku półprzewodników i zakłócenia w łańcuchach dostaw, a także wzrost cen surowców i usług logistycznych. W związku z tym firma ZF częściowo dostosowała i skróciła swoje łańcuchy dostaw, między innymi poprzez zwiększenie zaangażowania lokalnych dostawców. Trendy które dotychczas były długoterminowe, obecnie przyspieszają. Widać to w Europie na przykładzie nowych, bardzo ambitnych limitów emisji CO2.

W ostatnich miesiącach firma ZF poczyniła postępy w realizacji „Tarifvertrag Transformation", układu zbiorowego zawartego rok temu z radą zakładową i związkami zawodowymi w Niemczech. W tym kontekście w niemieckich zakładach trwają rozmowy mające na celu opracowanie celów dotyczących ich przyszłościowego ukierunkowania.

W pierwszej połowie roku firma ZF skorzystała z ogólnego ożywienia gospodarczego w branży motoryzacyjnej. Od stycznia do czerwca firma wygenerowała sprzedaż w wysokości 19,3 mld euro (2020: 13,5 mld euro). Stanowi to wzrost o 43 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Po uwzględnieniu efektów związanych z kursami wymiany walut oraz efektów fuzji i przejęć, odpowiada to wzrostowi sprzedaży w ujęciu organicznym o 38% (2020: minus 27%). Firma odnotowała skorygowany EBIT w wysokości 1,0 mld euro. Odpowiada to skorygowanej marży EBIT w wysokości 5,2 proc. (2020: minus 1,3 proc.).

Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia i niepewne perspektywy na najbliższe miesiące, spowodowane obecną sytuacją w łańcuchu dostaw, ZF podtrzymuje swoją prognozę na cały rok. Firma spodziewa się, że w tym roku osiągnie sprzedaż na poziomie od 37 do 39 miliardów euro. Z dzisiejszej perspektywy oczekiwane są obroty w górnej części tego przedziału. Firma spodziewa się skorygowanej marży EBIT w przedziale od 4,5 do 5,5 proc.; skorygowane wolne przepływy pieniężne mają wynieść od 0,8 do 1,2 miliarda euro. W drugiej połowie roku ZF przewiduje utrzymujące się obciążenie z powodu wyższych kosztów surowców i usług logistycznych. Zagrożenia mogą pojawić się w związku z dalszą ograniczoną dostępnością półprzewodników oraz dalszym rozwojem pandemii wirusa Covid-19.