Po raz pierwszy targi techniki motoryzacyjnej Automechanika Frankfurt przybiorą formę wydarzenia hybrydowego. W dniach 14–16 września „Automechanika Digital Plus” odbędzie się we Frankfurcie nad Menem, zarówno stacjonarnie, jak również online. ZF Aftermarket spotka się z klientami na platformie internetowej „ZF Aftermarket Live”.





Podczas trzydniowego wydarzenia klienci i warsztaty partnerskie zapoznają się z najnowszymi informacjami o firmie oraz najważniejszymi wydarzeniami w branży. Dzięki interaktywnej platformie internetowej odwiedzający będą mogli nawiązywać nowe kontakty i skorzystać z oferty szkoleniowej.

Spotkania będą prowadzone głównie w języku angielskim oraz niemieckim, ale planowane jest również przygotowanie contentu lokalnego po polsku wraz z ekspertami firmy ZF.

– Chcemy wykorzystać to trzydniowe spotkanie do podzielenia się specjalistyczną wiedzą; wymienić się pomysłami z naszymi klientami z rynku aftermarketowego i flotowego, jak również przedstawić usługi stanowiące wartość dodaną w działalności naszych klientów – informuje Philippe Colpron, dyrektor ZF Aftermarket.

Na targach ZF Aftermarket przedstawi najważniejsze założenia swojej strategii „Next Generation Aftermarket” oraz przeprowadzi dyskusje przy okrągłym stole, prezentacje i interaktywne sesje szkoleniowe. Tematyka będzie skupiona na ofercie dla pojazdów elektrycznych i autonomicznych, jak również rozszerzonym portfolio części zamiennych marek ZF, Lemförder, SACHS, TRW, Wabco oraz na cyfrowych rozwiązaniach flotowych (np. Transics). Podczas targów zostanie również przedstawiona rozszerzona oferta dla rynku pojazdów użytkowych w związku z niedawnym przejęciem przez ZF firmy Wabco. Pojawią się również informacje dotyczące części zamiennych i rozwiązań diagnostycznych, a także autonomicznych pojazdów do lokalnego transportu publicznego typu MAK, czyli tzw. małej kolei automatycznej (ang. people movers). Pojazdy te zawierają najnowocześniejsze komponenty ZF – można o nich mówić w kategoriach transportu przyszłości. Dzięki stałemu połączeniu z siecią, napędowi elektrycznemu i elektronicznemu monitorowaniu wszystkich podzespołów, people movers są technologicznym wzorem dla całkowicie bezobsługowych pojazdów przyszłości.

W pierwszym dniu targów (wtorek, 14 września 2021) w centrum uwagi znajdą się najnowsze produkty i usługi dla rynku samochodów osobowych. Dyskusje na żywo i prezentacje będą dotyczyły takich tematów jak e-mobilność, autonomiczna jazda i działania mające na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru rynku części zamiennych. Przykłady obejmują produkty ZF Aftermarket – takie jak klocki hamulcowe TRW, które wytwarza się w procesie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla oraz regenerowane części zamienne. W tym dniu uwaga skupi się również na w pełni autonomicznych pojazdach do przewozu osób, które stanowią wkład ZF w przyjazny dla środowiska i wydajny transport pasażerski w centrach miast.

W środę, 15 września ZF Aftermarket Live skupi się na rynku pojazdów użytkowych. Prelegenci przedstawią megatrendy dotyczące samochodów ciężarowych, autobusów i naczep. Operatorzy i menadżerowie flot zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami ZF w zakresie monitorowania, tworzenia sieci i telematyki, które umożliwiają lepszą kontrolę floty, zdalną diagnostykę i konserwację zapobiegawczą.



Pod hasłem „Best of Automechanika” w trzecim dniu targów (czwartek 16 września) ZF Aftermarket Live po raz kolejny zajmie się wsparciem warsztatów samochodowych. Właściciele warsztatów i mechanicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach online dotyczących podstaw technologii wysokiego napięcia, doposażania samochodów użytkowych w systemy wspomagania cofania Tailguard oraz elektrycznego wspomagania kierownicy dla samochodów osobowych. Ukończenie szkoleń zostanie poświadczone certyfikatami.

Ponadto w ramach programu lojalnościowego ZF [pro]Points zostaną zorganizowane konkursy i gry, w których uczestnicy mogą wygrać vouchery członkowskie oraz inne nagrody, takie jak elektryczne rowery. Poniższy link prowadzi do szerokiej oferty programowej ZF Aftermarket Live oraz umożliwia rejestrację na szkolenia online na żywo:

https://zfaftermarketlive.com/en