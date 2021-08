Serwisy samochodowe i motocyklowe znajdą u tego dystrybutora każdą część. Dodatkowo mogą liczyć na szybki transport. Inter Cars działa już na 21 rynkach.





W ofercie Inter Carsu znajduje się ponad 550 tys. dostępnych od ręki produktów, a także aż 5 mln towarów dostępnych na indywidualne zamówienie klienta. Cały asortyment podzielony jest na 12 dużych segmentów produktowych. Na ofertę składają się przede wszystkim części do pojazdów osobowych oraz ciężarowych. Do kluczowych segmentów zalicza się m.in. oleje, akumulatory, opony oraz wyposażenie warsztatowe.

Siłą spółki jest szeroka oferta, świetna logistyka i partnerskie relacje z przedstawicielami serwisów samochodowych i motocyklowych.

Jednym z najważniejszych wyróżników Inter Carsu na krajowym i europejskim rynku jest sprawna logistyka. Za logistykę opowiada ILS – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Inter Cars. To firma odpowiedzialna za dostarczanie kompleksowych usług logistycznych, związanych z magazynowaniem i obsługą towarów dla podmiotów z Grupy Inter Cars oraz firm zewnętrznych. W 2020 r. magazyny ILS przyjęły ponad 117 mln sztuk towaru, a wydanych zostało ponad 116 mln. Z kolei powierzchnie magazynowe, którymi zarządza ILS w Polsce to blisko ponad 195 tys. m2. Spółka posiada trzy główne Centra Logistyczne: Centralne Centrum Logistyczne (Zakroczym, Czosnów), Zachodnie Centrum Logistyczne w Komornikach oraz Południowe Centrum Logistyczne w Sosnowcu.



W Grupie Kapitałowej Inter Cars znajdują się także inne spółki, m.in. spółki produkcyjne: Lauber (regeneracja części samochodowych) oraz Feber (produkcja przyczep i naczep).

Inter Cars prowadzi również kilka programów, które wspierają dodatkowo pracę warsztatów, to m.in.:

● Q Service Castrol – sieć niezależnych warsztatów samochodowych, która pomaga zrzeszonym serwisom docierać do klientów, ufających tej marce. Warsztaty, które decydują się dołączyć do struktury Q Service Castrol traktowane są na zasadach partnerskich, a liczne działania marketingowe, programy lojalnościowe, czy dostęp do szerokiej bazy szkoleń.

● Motointegrator.pl – to platforma internetowa, która umożliwia kontakt pomiędzy klientem poszukującym możliwości naprawy samochodu, a warsztatem, jako punktem odbioru i montażu zakupionych części.

● Bio Service – program, dzięki któremu warsztaty mogą liczyć na kompleksowy odbiór odpadów pochodzących z ich działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po otrzymaniu z serwisów zużytych części, płynów, opon, czy akumulatorów, są one przekazywane do profesjonalnej utylizacji, albo do recyklingu.