Wystartowała nowa promocja sprzedażowa firmy TMD Friction, właściciela marki Textar. Nagrodami w skierowanej do warsztatów samochodowych akcji są zaproszenia na kolejną edycję eventu szkoleniowego „Textar Brake Clinic”. Promocja potrwa do 18 września 2021 r.





Specjalna akcja sprzedażowa przeznaczona jest dla wszystkich warsztatów samochodowych. Nagrody przypadną serwisom, które w okresie promocyjnym odnotują najwyższy poziom zakupów produktów Textar lub najwyższy wzrost zakupów w porównaniu do okresu z ubiegłego roku. Do zdobycia jest 30 zaproszeń na imprezę zaplanowaną na 8 października 2021 r. na torze Driveland w podwarszawskim Słabomierzu.

To już kolejna edycja promocji, której celem jest zwiększanie zasięgu nowatorskiego konceptu Textar Brake Clinic. To spersonalizowane, odbywające się w warsztatach szkolenia praktyczne, pozwalające poprawić jakość świadczonych usług w zakresie napraw układu hamulcowego oraz osiągać lepsze wyniki sprzedażowe. W tym wyjątkowym wydarzeniu dzielimy się z mechanikami fachową wiedzą dotyczącą układów hamulcowych i łączymy to z nauką równie przydatnych umiejętności reagowania na trudne sytuacje na drodze oraz emocjami sportowymi.

Ze względu na przygotowany program imprezy oraz zakres wiedzy, która będzie przekazywana w czasie wydarzenia, warunkiem koniecznym jest, by uczestnik Textar Brake Clinic był mechanikiem.

W promocji biorą udział następujący dystrybutorzy produktów Textar: Auto Partner, Elit Polska, Motorol, Auto Euro, Hart oraz Inter Cars.