Toyota Motor Corporation, do której obok Toyoty i Lexusa należą także marki Daihatsu i Hino, dostarczyła klientom na całym świecie łącznie 5 467 218 samochodów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku. To o 31,3 proc. więcej w porównaniu do tego samego okresu roku 2020. To także najlepszy wynik spośród wszystkich globalnych producentów samochodów.





Toyota weszła w rok 2021, gwałtownie zwiększając produkcję i tworząc fundamenty dla bardzo silnej sprzedaży. Dzięki dużej mobilizacji globalna sprzedaż samochodów Toyoty w pierwszym półroczu zamknęła się liczbą 5 004 625 aut, co stanowi wzrost w porównaniu do tego samego okresu 2020 r. o 32,7 proc., a także wzrost o 4,5 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. Przyczyniły się do tego w największym stopniu rynki Ameryki Północnej i Chin. Sprzedaż Toyoty w Europie zwiększyła się o 41 proc. rok do roku, przewyższając średni globalny wzrost marki.

Skok sprzedaży samochodów Toyoty wiąże się między innymi z coraz większą popularnością zelektryfikowanych aut. W pierwszej połowie 2021 r. stanowiły one 26 proc. wszystkich samochodów dostarczonych klientom przez Toyotę. To o 5 punktów procentowych więcej niż w tym samym okresie 2020 r. W największym stopniu przyczynił się do tego sukces hybryd w Europie, Ameryce Północnej i Chinach.



W Europie Toyota zakończyła pierwsze półrocze 2021 r. z wynikiem 598 888 sprzedanych samochodów i rekordowym udziałem w rynku na poziomie 6,6 proc. To o 41 proc. samochodów więcej niż w tym samym okresie 2020 r. i o 4 proc. więcej w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. W tym regionie najpopularniejsze modele to Yaris, Corolla i RAV4. Hybrydy stanowiły 59 proc. wszystkich sprzedanych samochodów na europejskim rynku.