Od 2022 roku firma Continental włącza w produkcji opon stosowanie poliestru pochodzącego z recyklingu plastikowych butelek.





Nowa, zrównoważona przędza poliestrowa będzie uzyskiwana z butelek z politereftalanu etylenu (PET) w procesie mechanicznym i będzie wykorzystywana do budowy osnowy opony. Może ona całkowicie zastąpić konwencjonalny poliester. Wraz ze swoim partnerem i dostawcą, firmą OTIZ, specjalizującą się we włóknach i produkującą tekstylia, Continental opracował specjalną technologię recyklingu butelek PET z pominięciem koniecznych wcześniej pośrednich etapów chemicznych. Dzięki temu, przędza poliestrowa spełnia wysokie wymagania mechaniczne opony. W trakcie tak zwanego upcyklingu butelka PET staje się wysokowydajnym materiałem PET.

W ramach procesu recyklingu, butelki są najpierw sortowane, usuwane są z nich kapsle, a na koniec oczyszczane mechanicznie. Po mechanicznym rozdrobnieniu są topione i granulowane. Potem następuje polimeryzacja w stanie stałym i zmodyfikowany proces przędzenia.

Testy laboratoryjne i testy opon przeprowadzone przez Continental wykazały, że włókna z surowców wtórnych zachowują się równie dobrze jak włókna stosowane dotychczas. Mają taką samą jakość jak pierwotny PET, są tak samo stabilne i nadają się do opon ze względu na ich wytrzymałość na zerwanie, twardość i stabilność termiczną.

Konwencjonalny PET jest od dawna stosowany jako materiał do budowy opon samochodowych, ponieważ zachowuje swój kształt nawet przy wysokich obciążeniach i temperaturach, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo przy różnych prędkościach jazdy. Wykorzystanie przetworzonego PET pozwala oszczędzać cenne zasoby w procesie produkcji opon.

Obecnie konwencjonalna opona samochodu osobowego składa się z około 400 gramów przędzy poliestrowej. Oznacza to, że w przyszłości do produkcji kompletnego zestawu opon samochodowych będzie można wykorzystać ponad 60 butelek PET pochodzących z recyklingu.