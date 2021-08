Do walki o tytuł Najlepszego Młodego Mechanika 2021 roku staną 21-22 sierpnia uczniowie europejskich szkół technicznych i zawodowych. Międzynarodowy Finał 5. edycji konkursu odbędzie się w Centrum Szkoleniowym Inter Cars w Cząstkowie Mazowieckim.





W międzynarodowym Finale Young Car Mechanic weźmie udział siedmiu laureatów krajowych edycji konkursu z Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Polski i Węgier. W ciągu dwóch dni zawodów do wykonania będą mieli 10 praktycznych zadań, przygotowanych przez organizatora we współpracy z partnerami wydarzenia. Żeby wygrać, uczestnicy będą musieli udowodnić, że potrafią m.in. przeprowadzić diagnostykę i naprawić nowoczesny silnik Diesla, wymienić olej i pasek rozrządu, wyregulować układ oczyszczania spalin.

Polskę reprezentować będzie Łukasz Pajor z Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu, Bułgarię – Tugay Fahredin z Vocational School "Vladimir Komarov", Estonię - Kaarel Gustav Käbin z Kuressaare Regional Training Centre, Litwę – Edvinas Mortūnas z Vilnius School of Automotive Mechanics and Business, Łotwę – Marcis Bimsteins z Riga State Technical School, Ukrainę – Yurii Yatsyshyn z Separate Structural Unit Automobile and Road Construction Professional College of Lviv Polytechnic National University, Węgry – Zsolt Ölbei z Sándor Lukács Technical School of Automotive Industrie and Mechanics – Vocational Centre of Győr.

Tegoroczny międzynarodowy finał Young Car Mechanic zorganizowany zostanie z zachowaniem rygorystycznych obostrzeń sanitarnych. Dzięki temu zmagania o zwycięstwo odbędą się w sposób bezpieczny dla zdrowia uczestników oraz ich nauczycieli, którzy również zostali zaproszeni do Polski.

Konkurs rokrocznie wspierają cenione na rynku pojazdów osobowych i ciężarowych marki dostarczające części zamienne i wyposażenie warsztatów. Wszystkie angażują się w tworzenie atrakcyjnych form przekazywania aktualnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do serwisowania i naprawiania samochodów. Partnerami tegorocznego finału międzynarodowego są firmy Bosch, Castrol, ContiTech, Elring, Febi, Man+Hummel, Meyle, Motoremo, Schefler, Valeo, ZF Aftermarket oraz Shell. Projekt otrzymał również wsparcie unijnego programu Erasmus+.