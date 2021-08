Na targach IAA Mobility 2021 w Monachium Bosch zaprezentuje swoje rozwiązania dla spersonalizowanej, zautomatyzowanej, połączonej i zelektryfikowanej mobilności. Technologie Bosch będą prezentowane w hali wystawienniczej B3 na stoisku C30 oraz w strefie rowerowej, na parkingu Messe West, jak również w centrum miasta na Königsplatz i Odeonsplatz.

Wśród promowanych rozwiązań znajdą się m.in.:



Samochód pokazowy Bosch: technologia Bosch dla zautomatyzowanej, zelektryfikowanej, spersonalizowanej i połączonej mobilności toruje drogę dla przyszłej wizji mobilności. Bosch dysponuje know-how w zakresie systemów oraz wszechstronną wiedzą o oprogramowaniu.



Parkowanie bez kierowcy: Bosch wraz z dziewięcioma partnerami projektu przedstawi, podczas demonstracji na żywo, przyszłość parkowania. W systemie Automated Valet Parking , opracowanym wspólnie przez firmy Bosch i Mercedes-Benz, kierowca po wyjściu z samochodu wydaje mu polecenie ze smartfona, aby znalazł sobie dogodne miejsce parkingowe. Jest to możliwe dzięki współdziałaniu inteligentnej infrastruktury garażowej z rozwiązaniami technicznymi pojazdu. Czujniki w garażu monitorują pas ruchu i jego otoczenie podczas prowadzenia pojazdu. Technika pokładowa przekształca polecenia z infrastruktury w bezpieczne manewry podczas jazdy.



Lepsze wrażenia z jazdy na rowerze: Bosch zaprezentuje nowe rozwiązania w zakresie połączonych rowerów i pozwoli odwiedzającym przekonać się, jak wiele radości może dawać jazda na rowerze wspomaganym silnikiem elektrycznym.



Zasilanie akumulatorowe do pojazdów dwu- i czterokołowych: Oferta Bosch obejmuje wszystkie elementy do elektryfikacji samochodów osobowych, od układów napędowych, przez układy kierownicze, po układy hamulcowe. Jednym z elementów jest elektryczna oś , która łączy w jeden zespół elektronikę mocy, silnik elektryczny i przekładnię. Dzięki wstępnie zintegrowanym rozwiązaniom systemowym dla platform samochodowych, Bosch pomaga producentom samochodów wprowadzać pojazdy elektryczne na rynek szybciej niż dotychczas. Kluczem jest zoptymalizowane współdziałanie układu napędowego, układu kierowniczego, hamulcowego i sterowania pojazdem w ramach tzw. Advanced Driving Module , który w połączeniu z rozwiązaniami partnerskimi tworzy kompletny moduł osi przedniej i tylnej. Oprócz wydajnych układów napędowych, Bosch wykorzystuje również systemy termiczne , aby zwiększyć zasięg pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Precyzyjna kontrola przepływów w obwodach nagrzewania i schładzania poprawia wydajność baterii i zapewnia pracę wszystkich podzespołów w optymalnym zakresie temperatur.

System ogniw paliwowych: Wspólnie ze szwedzkim firmą Powercell, Bosch prowadzi pracę nad stosem, który przekształca wodór i tlen z otoczenia w energię elektryczną. Jego produkcja na dużą skalę ma się rozpocząć w 2022 roku, a wprowadzenie kompletnego systemu ogniw paliwowych – modułu Fuel Cell Power Module Bosch – zaplanowano na 2023 rok.



Usługi dla elektromobilności: Za pomocą Battery in the Cloud Bosch przedłuża żywotność akumulatorów samochodów elektrycznych. Inteligentne funkcje oprogramowania w chmurze nieustannie analizują stan baterii i podejmują odpowiednie działania, aby zapobiec lub spowolnić starzenie się ogniw. Odporny na manipulacje „Usage Certificate” dokumentuje stan akumulatora przez cały okres jego eksploatacji, dając w ten sposób lepszy obraz wartości rezydualnej akumulatora w przypadku sprzedaży samochodu. Dzięki usługom ładowania, takim jak Convenience Charging , Bosch ułatwia kierowcom samochodów elektrycznych znajdowanie stacji ładowania i płacenie za pobór energii.



Elektromobilność dużych prędkości: Bosch dąży do tego, by stać się wiodącym dostawcą rozwiązań dla zelektryfikowanego układu napędowego, zarówno do pojazdów produkcyjnych, jak i w e-sportach motorowych. Firma nawiązała długoterminową współpracę w zakresie technologii i rozwoju z zespołem DRAGON/PENSKE AUTOSPORT Formula E Team.

Ładowanie w domu: Inteligentny menedżer energii Bosch umożliwia właścicielom domów zmniejszenie emisji CO2 i obniżenie kosztów energii. Pełniąc rolę interfejsu między pompą ciepła Bosch, a systemem fotowoltaicznym, optymalizuje wykorzystanie generowanej w domu energii słonecznej i inteligentnie rozprowadza ją w całym budynku.



Czujniki otoczenia we wszystkich sytuacjach na drodze: Czujniki stanowią podstawę wspomaganej i coraz bardziej zautomatyzowanej jazdy. Aby jeździć bezpiecznie, pojazd musi być w stanie niezawodnie rozpoznawać przedmioty, ludzi i innych użytkowników dróg. Wielofunkcyjna kamera Bosch łączy tradycyjne algorytmy przetwarzania obrazu z metodami sztucznej inteligencji (AI). Dzięki sztucznej inteligencji kamera rozumie i interpretuje to, co widzi, zapewniając niezawodne rozpoznawanie obiektów i dobre wykrywanie scen. Oprócz kamer, radarów i czujników ultradźwiękowych, Bosch opracowuje również lidar dalekiego zasięgu, w którym wykorzystuje różne zasady działania czujników. Im bardziej złożone zadanie związane z prowadzeniem pojazdu, tym ważniejsze jest ich współdziałanie.



Technologia lokalizacji zapewniająca dokładne pozycjonowanie: Zautomatyzowane pojazdy muszą zawsze dokładnie wiedzieć, gdzie się znajdują. Bosch oferuje kompleksowy pakiet sprzętu, oprogramowania i usług, który umożliwia zautomatyzowanym pojazdom precyzyjne określenie własnej lokalizacji. VMPS (czujnik ruchu i pozycji pojazdu) wykorzystuje sygnały nawigacji satelitarnej do identyfikacji dokładnej pozycji, uzupełnione danymi z usługi korekcji oraz informacjami z czujników kąta skrętu i prędkości kół. Oparta na chmurze usługa map sygnatur drogowych Bosch wykorzystuje dane z czujników radarowych i wideo, a także dane o ruchu pojazdów, aby tworzyć dodatkowe warstwy dla map o wysokiej rozdzielczości.



Nadmiarowe układy hamulcowe i kierownicze dla bezpiecznych i energooszczędnych manewrów: Dzięki wielokrotnej redundancji elektryczny układ kierowniczy Bosch zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. W rzadkich przypadkach awarii, system nadal zachowuje 50 proc. funkcji elektrycznego układu kierowniczego. Bosch zastosował również redundantną architekturę w projektowaniu swoich układów hamulcowych : w przypadku awarii iBoostera (elektromechanicznego wspomagania hamulców) lub elektronicznego programu stabilności ESP, inny element może zahamować pojazd. Druga jednostka hamująca służy jako wsparcie dla zintegrowanego układu wspomagania hamulców, który łączy technologię wspomagania hamowania i funkcjonalność ESP.



Usługi dla zautomatyzowanej jazdy: Usługi Bosch przewidujące stan dróg ostrzegają o potencjalnych zagrożeniach na długo przed wystąpieniem sytuacji krytycznych. Dostarczają one w czasie rzeczywistym informacji o warunkach drogowych i zagrożeniach, takich jak aquaplaning, lód i śnieg.



Bosch łączy siecią pojazdy ze sobą i z otoczeniem: Pojazdy, które ostrzegają się nawzajem o niebezpieczeństwie, pilnują pasażerów i komunikują się z inteligentnym domem – Bosch łączy systemy, komponenty i usługi wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, zapewniając mobilność bardziej wydajną i bezpieczną.



Inteligentny samochód spotyka inteligentny dom: Bosch zmienia samochody w centra dowodzenia inteligentnych domów: korzystając z systemu multimedialnego MBUX Mercedes-Benz, można sterować aplikacjami Bosch Smart Home za pomocą poleceń głosowych z pojazdu.



Bosch opracował połączony cyfrowo system połączeń alarmowych Help Connect dla motocykli i innych pojazdów. Inteligentny algorytm zderzenia dodany do czujników przyspieszenia w systemie kontroli stabilności motocykla Bosch MSC umożliwia wykrywanie wypadków. Aplikacja na smartfona przekazuje informacje o miejscu wypadku i kierowcy do centrum serwisowego, a stamtąd do służb ratowniczych. Jeśli motocykl nie ma zainstalowanego na stałe systemu wykrywania wypadków, dane z czujnika ze smartfona można wykorzystać do uruchomienia łańcucha ratunkowego. Bosch Help Connect może również służyć pomocą w domu, na siłowni lub podczas jazdy na rowerze.



Monitoring wewnętrzny dla lepszej ochrony pasażerów: Bosch opracował system składający się z kamer i sztucznej inteligencji, który może zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów pojazdu. System monitorowania wnętrza wykrywa senność i rozproszenie uwagi kierowcy lub jeśli pasażerowie zajmują niebezpieczną pozycję siedzącą. Ostrzega nieuważnych kierowców, zaleca przerwę w przypadku zmęczenia i może zmniejszyć prędkość pojazdu – w zależności od życzeń producenta i wymogów prawnych. System zwiększa również wygodę, automatycznie dostosowując wysokość fotela, lusterek i kierownicy do indywidualnych preferencji – a także umożliwiając sterowanie systemem informacyjno-rozrywkowym za pomocą gestów.



Ostrzeganie o niewłaściwym kierunku jazdy: Oparty na chmurze system ostrzegania o niewłaściwym kierunku jazdy ostrzega w ciągu kilku sekund zarówno kierowcę jadącego pod prąd, jak i wszystkich użytkowników drogi o ryzyku zbliżającego się niebezpieczeństwa – znacznie szybciej niż wiadomości o ruchu drogowym w radiu. Na początku 2021 roku ŠKODA, jako pierwszy producent samochodów na świecie, wybrała właśnie system Bosch. Jako aplikacja na smartfona usługa ma już 2,5 miliona aktywnych użytkowników w 20 krajach europejskich.