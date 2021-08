Philips oferuje retrofity LED do oświetlenia pomocniczego – jasny i dynamiczny sygnał podejmowanego manewru powinien przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drodze.





Pomimo rozwoju różnych technologii wciąż najpopularniejszym źródłem tych świateł są żarówki halogenowe. Podstawowe typy to W5W, W21W i P21W. W zależności od koloru klosza kierunkowskazu wybór sprowadza się do barwy białej lub bursztynowej (pomarańczowej). W przypadku STOP czy tylnych świateł przeciwmgłowych mogą mieć barwę czerwoną. Szczegółowe informacje na temat zastosowanych żarówek można znaleźć w książce obsługi danego pojazdu.

– Technologia idzie naprzód, dziś źródłem światła tzw. signalingów stają się ultranowoczesne diody LED. Dotyczy to jednak fabrycznie nowych i często droższych wersji modeli pojazdów mechanicznych. W przypadku starszych, z tradycyjnymi żarówkami halogenowymi jest alternatywa w postaci retrofitów LED. Podobnie jak w tych do reflektorów głównych, tak i w pomocniczych żarnik i szklaną bańkę zastąpiono wydajniejszymi diodami. Ich zaletą, ważną przy sygnalizacji podejmowanych manewrów, jest intensywniejsze i dynamiczniejsze światło, co bezapelacyjnie bardziej zwraca uwagę pozostałych uczestników ruchu – mówi Wioletta Pasionek, Marketing Manager Central Europe z Lumileds Poland, producenta i dystrybutora oświetlenia samochodowego marki Philips.

Philips posiada w ofercie retrofity LED zarówno do reflektorów głównych, jak i lamp pomocniczych. Stanowią one niemal pełne pokrycie typów źródeł światła stosowanych w pojazdach mechanicznych. W Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, nie mają one homologacji na drogi publiczne. Powoli jednak sytuacja się zmienia, przed kilkoma tygodniami Niemcy zalegalizowały użycie w wybranych modelach samochodów osobowych i dostawczych retrofity Philips Ultinon Pro6000 H7 LED. Wkrótce należy spodziewać się kolejnych działań.