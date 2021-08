MEWA oferuje w ramach swojego serwisu idealne rozwiązanie w zakresie ekologicznego czyszczenia narzędzi i metalowych części – w postaci myjki MEWA Bio-Circle.

W urządzeniu do czyszczenia części MEWA Bio-Circle wykorzystywany jest płyn czyszczący na bazie wody, który nie zawiera żadnych trujących czy łatwopalnych rozpuszczalników. Zabrudzenia powstałe na narzędziach i metalowych częściach usuwane są w delikatny sposób bez użycia szkodliwych dla zdrowia oparów chemicznych. Do czyszczenia wykorzystywane są naturalne mikroorganizmy, powodujące rozkład tłuszczów, smarów i olejów.

Urządzenie składa się z wanny ze specjalnym pędzlem. Można je wykorzystać wszędzie tam, gdzie trzeba bezpiecznie i w sposób ekologiczny wyczyścić silnie zabrudzone części. W przeciwieństwie do urządzeń, w których czyszczenie odbywa się na zimno, myjka MEWA Bio-Circle może być stosowana nawet w przemyśle spożywczym, kiedy trzeba usunąć na przykład związki organiczno-chemiczne takie jak cukier.

Umowa na usługę firmy MEWA obejmuje praktyczny serwis i konserwację, która przeprowadzana jest co osiem lub co cztery tygodnie. Uszkodzone części wymieniane są przeważnie w przeciągu 24 godzin.

Dane techniczne urządzeń MEWA BIO-CIRCLE Maxi GT oraz MEWA BIO-CIRCLE Mini GT:

• Dwa modele do wyboru: BIO-CIRCLE Maxi GT 811 x 520 mm (powierzchnia robocza), kołka – opcjonalnie,

BIO- CIRCLE Mini GT 700 x 480 mm (powierzchnia robocza), standardowo wyposażona w kółka,

Obszary zastosowania: warsztaty, zakłady przemysłowe i produkcyjne, przemysł spożywczy

• Ciężar urządzenia bez płynu: 45 kg (BIO-CIRCLE Mini GT), 55 kg (BIO-CIRCLE Maxi GT)

• Nośność: 100 kg (Mini GT), 250 kg (Maxi GT)

• Maks. pojemność: 100 litrów

• Pobór mocy: ok. 700 W

• Moc pompy: 40 W / 380 litrów /godz.

• Temperatura: ustawiona fabrycznie na ok. 41 ° C

• Temperatura pracy: 15-48°C

Zasadę działania myjki do części MEWA BIO-CIRCLE ilustruje film na stronie:

https://www.mewa-service.pl/newsroom/alle-videos/2016/04/urzadzenie-do-czyszczenia-czesci-bio-circle-firmy-mewa-umywalki-z-pedzlem-do-wynajecia/