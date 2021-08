To już drugi miesiąc kampanii skierowanej do warsztatów/serwisów: „VARTA. Wystartuj na Nowo 2.0”, która potrwa do końca września.





Poza bonami Sodexho, które otrzymują klienci za zakup akumulatorów VARTA, firma przygotowała nową odsłonę VARTA PARTNER PORTAL. Ma to zachęcić do przyłączenia się do platformy i skorzystania z możliwości otrzymania pakietów nagród VARTA.