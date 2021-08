Producent z Hamburga w 2020 r. zaprezentował platformę do organizacji targów: MEYLExperience 2020. W tym roku MEYLE ponownie stworzy miejsce do wymiany informacji na temat swoich produktów i rozwiązań – odbędą się już drugie interaktywne targi zorganizowane w oparciu o technologię cyfrową.

Targi MEYLE Exhibition Hamburg 2021 odbędą się w dniach od 6 września do 1 października 2021 r. i są skierowane wyłącznie do klientów MEYLE z niezależnego rynku wtórnego.





Podobnie jak w 2020 r. specjalnie zaprojektowane rozwiązanie wdrożone w oparciu o platformę Microsoft Teams umożliwi interakcję oraz prowadzenie prezentacji w sposób dostosowany do potrzeb poszczególnych klientów oraz interesujących ich zagadnień. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z gamą produktów MEYLE, obejmującą m.in. hamulce, zawieszenie i układ kierowniczy, układ napędowy, elektronikę, silnik, filtry oraz części zamienne do samochodów ciężarowych, a także wziąć udział w interesujących dyskusjach z ekspertami MEYLE ds. produktów i techniki.

– Cieszymy się, że dzięki rozwiązaniom cyfrowym w tym roku ponownie znaleźliśmy sposób, by móc dzielić się z naszymi klientami informacjami o nowościach i najważniejszych zagadnieniach dotyczących MEYLE oraz zorganizować indywidualne spotkania i konsultacje – niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie znajduje się nasz rozmówca – skomentował Christian Ludwig, wiceprezes MEYLE AG ds. sprzedaży.