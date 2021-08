Saleri, włoska firma produkująca części do silników i podwozi, ogłosiła nabycie praw do globalnego znaku towarowego marki Ruville, będącej własnością jej partnera biznesowego – firmy Schaeffler.

Jest to połączone z przejęciem CDC. S.r.l., włoskiej firmy produkującej części samochodowych do silników i podwozi.

Założona w 1942 r. firma Industrie Saleri Italo S.p.A. kieruje obecnie szerszą i bardziej globalną organizacją, a „Grupa Saleri” jest liderem w opracowywaniu rozwiązań do zarządzania ciepłem. – Te dwie inwestycje uzupełniają się. Marka Ruville zapewnia szerokie międzynarodowe uznanie dzięki swojemu bogatemu portfolio produktów, a C.D.C. zapewnia przemysłowy know-how i sprawność operacyjną w celu dostarczania tej wieloproduktowej oferty na rynek – skomentował Basilio Saleri, prezes Industrie Saleri Italo S.p.A.