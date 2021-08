Bosch oferuje firmom wyposażenie fabryczne do produkcji akumulatorów z jednego źródła – od pojedynczych komponentów, poprzez oprogramowanie po kompletne linie montażowe.

Rozpoczynając działalność na tym polu, Bosch zamierza zwiększyć wartość dodaną w budowie maszyn i do 2025 r. wygenerować roczną sprzedaż wyposażenia do produkcji akumulatorów w wysokości około 250 milionów euro. Bosch wykorzystuje swoją wiedzę produkcyjną również we własnych zakładach. W fabryce w Eisenach w Niemczech Bosch rozpoczyna teraz produkcję seryjną akumulatorów 48-woltowych drugiej generacji. Firma zainwestuje w tym roku 70 milionów euro w rozszerzenie produkcji na miejscu.

Rynek jest ogromny: eksperci przewidują, że zapotrzebowanie na akumulatory litowo-jonowe wzrośnie z około 200 GWh w 2019 r. do ponad 2000 GWh do 2030 r. (źródło: BMWi, 2021). Obecnie ponad 60 proc. tego zapotrzebowania przypada na elektromobilność (źródło: VDMA, 2020). Bosch oferuje rozwiązania od 48-woltowej łagodnej hybrydyzacji po w pełni elektryczne napędy i ogniwa paliwowe.