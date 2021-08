Od 2011 r. spółka LKQ Europe przejęła ponad 80 firm w ponad 20 europejskich krajach.

Każda z nich miała własne systemy operacyjne, produkty, docelowych klientów czy kulturę. Aby poradzić sobie z integracją coraz bardziej złożonej działalności, w 2019 roku zainicjowano program 1 LKQ Europe. Miał on pomóc przekształcić LKQ Europe, do której należy ELIT Polska w jedno, europejskie przedsiębiorstwo o zoptymalizowanej, międzynarodowej strukturze. Po upływie 2,5 roku na koniec czerwca 2021 r. program transformacji organizacyjnej 1 LKQ Europe dobiegł końca. Wraz z jego zakończeniem firma poczyniła znaczne postępy w realizacji swojej wizji tworzenia coraz to lepszych rozwiązań dla klientów w całej Europie.

– Jednym z naszych największych atutów jest zróżnicowanie przedsiębiorstwa i obsługiwanych rynków. Aby jak najlepiej wykorzystać swój zasięg, musieliśmy usprawnić współpracę i ograniczyć trudności towarzyszące działalności transgranicznej. Pracujemy również nad przedefiniowaniem i wdrożeniem kultury korporacyjnej ze wspólnymi wartościami we wszystkich krajach i regionach – komentuje Arnd Franz, dyrektor generalny LKQ Europe.

Wdrożenie nowego, scentralizowanego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa pozwala LKQ Europe zadbać o najlepszą w swojej klasie obsługę zaplecza. Równie ważny będzie kompleksowy plan wdrożenia rozwiązań dla bezpośredniej obsługi klientów w LKQ Europe. Zwieńczy to transformację europejskiej organizacji i zapewni przyszły sukces dzięki trwałemu rozwojowi oraz dostarczaniu większej wartości klientom i udziałowcom.