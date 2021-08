Schaeffler Automotive Aftermarket i Saleri Group uzgodnili warunki przeniesienia praw do znaku towarowego marki Ruville na firmę Saleri.



– Umowa jeszcze bardziej umacnia naszą współpracę z Saleri. Co więcej, takie działanie wzmacnia na rynku części zamiennych nasze pozostałe marki LuK, w przypadku przeniesienia napędu, INA, dla części silnika oraz FAG dla części podwozia. Nasze produkty to nieustająco profesjonalne rozwiązania naprawcze o jakości OE – komentuje Jens Schüler, prezes GKAM, Global Sales & Marketing Automotive Aftermarket.

Wszystkie produkty Schaeffler oferowane dotychczas pod marką Ruville będą sprzedawane pod marką FAG. Ta zmiana kończy globalną reorganizację portfolio Schaeffler Automotive Aftermarket rozpoczętą w 2019 r. Początkowo do oferty marki FAG zostały przeniesione części układu kierowniczego i zawieszenia, wały napędowe oraz mocowania amortyzatora. Sprzedaż znaku towarowego nie ma wpływu na istniejące patenty oraz relacje z klientami i dostawcami Schaeffler.