W dniach 14–16 września DENSO przeprowadzi na żywo relację online ze swojego stoiska na europejskich targach dla branży motoryzacyjnej – Automechanika Frankfurt 2021.





Tegoroczne targi odbywają się w formacie „Digital Plus”. Odwiedzający będą mogli dołączyć do sesji online za pośrednictwem platformy internetowej Automechaniki i wziąć udział w quizie, aby mieć szansę na wygranie zestawu upominków z logo Toyoty Gazoo o wartości 200 euro. Mogą również korzystać z platformy, by przeglądać kluczowe informacje o produktach i usługach DENSO, porozmawiać z przedstawicielami firmy i być jednymi z pierwszych, którzy usłyszą wiadomości o nadchodzących planach DENSO dotyczących europejskiego niezależnego rynku części zamiennych.

Najważniejszą z tegorocznych zapowiedzi będzie wprowadzenie produktów PowerEdge w Europie. PowerEdge to marka produktów w korzystnej cenie, zaprojektowana w celu zaspokojenia oddzielnego zestawu potrzeb niż ugruntowana oferta premium DENSO. Produkty PowerEdge są już popularne w USA, gdzie przynoszą korzyści firmom działających na rynku wtórnym. Od września na europejskim rynku wtórnym dostępna będzie gama wycieraczek i sprężarek PowerEdge; więcej szczegółów zostanie ujawnionych na Automechanice.

DENSO wykorzysta to wydarzenie również do zaprezentowania swojej przyszłości jako firmy zrównoważonej – w tym, w jaki sposób struktura „One EU Aftermarket” przybliża ją do klientów oraz co dla firm działających na rynku wtórnym oznacza globalny cel DENSO „Peace of Mind”.