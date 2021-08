To już drugi miesiąc kampanii skierowanej do warsztatów/serwisów: „VARTA. Wystartuj na Nowo 2.0”, która potrwa do końca września.





Poza bonami Sodexho, które otrzymują uczestnicy za zakup akumulatorów VARTA, firma prezentuje nową odsłonę VARTA PARTNER PORTAL i zachęca do przyłączenia się do platformy i skorzystania z możliwości otrzymania pakietów nagród VARTA.