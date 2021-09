Gospodarzami jesiennej edycji mobilnego testera zawieszenia BILSTEIN są warsztaty z sieci Maxserwis, Motogama i Nexus Auto.





Od sześciu lat BILSTEIN prowadzi w Polsce akcję z bezpłatną kontrolą zawieszenia w samochodach osobowych i lekkich dostawczych. Dotychczas z takiej możliwości skorzystało ponad pięć tysięcy kierowców. Biorąc pod uwagę park zarejestrowanych pojazdów to zaledwie promil ogółu. Stąd decyzja o kontynuacji programu z każdorazową zmianą lokalizacji. Są to jednak zawsze niezależne warsztaty działające w sieci dystrybutorów marki BILSTEIN w naszym kraju.

Co w dotychczasowym podsumowaniu może zaskakiwać, to wyniki kontroli zawieszenia. Niemal w 93 procentach kończyły się one oceną co najmniej zadowalającą. To istotna informacja zarówno ze względu na średni wiek pojazdu w Polsce, jak i bezpieczeństwa na drodze. Wciąż niewielu kierowców zdaje sobie sprawę, że amortyzatory są głównym łącznikiem nadwozia z kołem, a tym samym odpowiadają za jego trakcję.

Mobilny tester zawieszenia to specjalnie skonstruowana platforma najazdowa. Badana jest na nim osobno przednia i tylna oś. Uzyskane wyniki pokazują stopień sprawności amortyzatora każdego koła. Co warte podkreślenia, nie zawsze odzwierciedlają faktyczny stan techniczny.