Podczas konferencji prasowej na targach IAA Bosch zaprezentował wyniki i plany spółki na najlbiżesz lata. Firma jest liderem na rynku systemów wspomagania kierowcy i rozwija się szybciej niż rynek elektromobilności. Zaprezentowano też pierwszy kabel do ładowania samochodów elektrycznych bez skrzynki sterowniczej.





W obszarze elektromobilności żadna inna firma nie oferuje tak wielu opcji jak Bosch: od rowerów elektrycznych po maszyny budowlane, od chipów z węglika krzemu po wstępnie zintegrowane moduły e-osi. To się opłaca: w obszarze elektromobilności Bosch rośnie dwa razy szybciej niż rynek i w tym roku wygeneruje ponad miliard euro ze sprzedaży. Ten biznes wciąż nabiera tempa: do 2025 roku sprzedaż ma wzrosnąć pięciokrotnie. – Elektromobilność stanie się dla nas podstawową działalnością, a mobilność bez CO2 obszarem wzrostu. Zamieniamy wyzwania w możliwości – tak działamy w Bosch – powiedział dr Volkmar Denner, prezes zarządu Bosch na targach IAA Mobility 2021 w Monachium. Te obszary wzrostu obejmują również zautomatyzowaną jazdę. Wspomaganie kierowcy to podstawa wszystkich poziomów zautomatyzowanej jazdy. Bosch rozwija się szybciej niż rynek – na poziomie 40 procent. Dobra pozycja firmy w obszarach elektromobilności i zautomatyzowanej jazdy pomaga jej skutecznie utrzymać się na rynku naznaczonym kryzysem związanym z pandemią Covid, niedoborami chipów i jeszcze szybszą transformacją sfery mobilności. Przychody ze sprzedaży w sektorze Mobility Solutions wzrosną w tym roku o 10 proc.

Elektromobilność będzie kolejnym rozdziałem w historii sukcesu firmy Bosch. Dzięki wstępnym inwestycjom o łącznej wartości 5 miliardów euro oraz najbardziej efektywnym na rynku rozwiązaniom w zakresie elektrycznego napędu, dokonuje się przełom. Tylko w tym roku inwestycje wyniosą kolejne 700 milionów euro. Bosch postrzega siebie jako proaktywną firmę, która kształtuje przyszłość. – Przygotowujemy się na rosnące zapotrzebowanie na pojazdy elektryczne na całym świecie. Spodziewamy się, że 60 procent wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdów w 2035 r. będzie elektrycznych – powiedział dr Stefan Hartung, członek zarządu i prezes sektora Mobility Solutions. Rowery z napędem elektrycznym Bosch są dowodem na to, że dzięki swojej innowacyjności firma od dziesięciu lat kreuje rynek e-Bike. Docelowo, Bosch chce kształtować cały rynek z zakresu mobilności.

Technika Bosch ułatwia ludziom codzienne życie. Podczas jazdy elektrycznej decydującą rolę odgrywa ładowanie. W Monachium Bosch zaprezentował nowy uniwersalny kabel do ładowania samochodów elektrycznych. Posiada zintegrowane systemy sterowania i bezpieczeństwa oraz adaptery do wtyczek typu 2 i domowych. Nawet podczas ładowania z gniazdka 230 V może obejść się bez zwykłej skrzynki typu In-Cable Control Box, co oznacza, że waży mniej niż trzy kilogramy – około 40 procent mniej niż konwencjonalne kable ze skrzynkami sterującymi. W celu ułatwienia kierowcom ładowania pojazdów, Bosch zapewnia im dostęp do aplikacji, w której znajdą ponad 200 000 punktów ładowania, a także zapłacą za ładowanie w szybki i prosty sposób.

Zgodnie z tym, co Bosch przewidział już dziesięć lat temu, w pojazdach coraz większą rolę odgrywa oprogramowanie. W przyszłości oprogramowanie będzie równie ważne, jak osiągi czy efektywność napędu. Bosch aktywnie kształtuje tę zmianę. Firma jest do tego dobrze przygotowana: prawie połowa pracowników działu R&D w sektorze Mobility Solutions to programiści. Nawet rower staje się częścią internetu, czego dowodem jest nowa aplikacja Bosch eBike Flow. Umożliwia ona między innymi aktualizację oprogramowania w podzespołach. Ponadto integracja oprogramowania staje się coraz ważniejsza: również tutaj Bosch ma niezbędną wiedzę specjalistyczną. Przykładem są komputery informacyjno-multimedialne: do 2025 r. ich moc obliczeniowa i złożoność oprogramowania podwoją się. Bosch zapewnia niezawodną interakcję różnych modułów oprogramowania. Co więcej, jeśli chodzi o łączność sieciową, pomysły firmy wykraczają daleko poza samochody. Od kwietnia tego roku modele Mercedes-Benz wyposażone w asystenta głosowego MBUX pełnią również funkcję centrum dowodzenia dla aplikacji Smart Home Bosch. Wystarczy komenda głosowa z fotela kierowcy, aby skontaktować się z inteligentnym domem i wyłączyć światła, otworzyć rolety i regulować ogrzewanie.