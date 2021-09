Na tegorocznej Automechanice we Frankfurcie firma Nissens będzie obecna zarówno fizycznie, jak i online.





Nissens wprowadza wiele nowości w różnych kategoriach produktowych. Zostaną one zaprezentowane właśnie na targach we Frankfurcie.

Ze względu na pandemię tegoroczne targi odbędą się w podwójnej formule. Nissens zaprasza do odwiedzenia codziennych spotkań online, bez konieczności rejestracji na sesję. Oto program wydarzeń przygotowanych przez firmę:

Osoby, które będą odwiedzać targi „fizycznie” Nissens zapraszamy do stoiska B55 w Hali 3.0.