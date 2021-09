Castrol rozpoczyna kampanię marketingową „TRZYMAJ POZIOM”, zachęcając właścicieli samochodów do oddawania pojazdu do serwisu, celem kontroli poziomu oleju w silniku.

Firma stworzyła pakiet marketingowy dla warsztatów, który pomaga promować tę kampanię i motywować obecnych oraz potencjalnych klientów do regularnej kontroli pojazdu.

Zestaw zawiera promocyjne szablony e-mailowe, banery reklamowe online – do wykorzystania na stronie internetowej serwisu i na Facebooku warsztatu; plakaty do umieszczenia w recepcji; ulotki, których można użyć w punkcie sprzedaży lub wysłać je pocztą; a także naklejki przypominające o konieczności kontroli oleju, które można zostawiać w samochodach klientów. Serwisy mogą zamówić bezpłatny pakiet marketingowy „TRZYMAJ POZIOM” na stronie: www.castrol.pl/olej-wyzwanie.

Firma Castrol zleciła badania, przeprowadzone m.in. w Polsce, żeby dowiedzieć się, czy klienci wiedzą, jak ważne jest regularne sprawdzanie poziomu oleju. Co istotne dla serwisów pojazdów, 29% właścicieli samochodów w badanej grupie polskich kierowców preferuje, aby poziom oleju sprawdzał mechanik – osoby te uważają, że profesjonalista lepiej wykonałby to zadanie. W dodatku blisko połowa respondentów (48%) przyznaje, że nie czuliby się pewnie, gdyby mieli ocenić, ile oleju należy wlać do silnika w przypadku jego niskiego poziomu.

Spośród tych kierowców, którzy zazwyczaj nie sprawdzają poziomu oleju samodzielnie, 23% przyznało, że nigdy nie sprawdzali poziomu oleju w silniku swojego samochodu (obecnego lub poprzedniego), a 12% nie wie, jak sprawdzić poziom oleju w swoim obecnym pojeździe. 17% respondentów stwierdziło, że nigdy nie uzupełniali oleju silnikowego w swoim aktualnym lub poprzednim samochodzie.

Wyniki ankiety wskazują jednak, że 56% właścicieli samochodów kontroluje stan oleju silnikowego rzadziej. 28% osób z tej grupy sprawdza stan oleju dopiero, gdy zaświeci kontrolka.

Castrol szacuje, że 21% pojazdów na europejskich drogach ma obecnie niski stan oleju silnikowego, a w 8% z nich może z tego powodu w każdej chwili dojść do uszkodzenia silnika, gdyż stan oleju utrzymuje się poniżej zalecanego poziomu minimalnego**. Ponad połowa respondentów w Polsce (51%) nie ma świadomości, że tak niski poziom oleju może skutkować uszkodzeniami.