Na odbywających się właśnie targach Automechanika DIGITAL PLUS (14–16 września 2021) Schaeffler udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące motoryzacyjnego rynku części zamiennych przyszłości.





Na swoim wirtualnym stoisku firma zaprezentuje się jako dostawca i partner, który wykorzystuje nowe technologie do generowania możliwości biznesowych dla dystrybutorów i warsztatów. W ramach cyfrowej wystawy Schaeffler koncentruje się na dwóch aspektach: rozwiązaniach „zorientowanych na rynek” i „przyszłościowych”. Zorientowanie na rynek oznacza identyfikowanie potrzeb klientów i oferowanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, od naszej oferty części podwozia marki FAG i zestawów INA FEAD do silników spalinowych i systemów hybrydowych, po nasze rozwiązania do naprawy układów napędowych LuK.

Schaeffler zaprezentuje także swoje „Zdalne wsparcie”, czyli rozwiązanie, które w przypadku pytań technicznych łączy warsztat z usługa Schaeffler REPXPERT w czasie rzeczywistym za pośrednictwem smartfonów lub tabletów. System zdalnego wsparcia przesyła na żywo obraz z warsztatu do platformy REPXPERT. Pozwala to na udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące procesu naprawy, przy jednoczesnym zobrazowaniu kolejnych kroków w pojeździe.

Stoisko Schaeffler w hali 3 we Frankfurcie zapewni również wgląd w usługę zdalnego wsparcia. Schaeffler udostępni silnik, w którym odwiedzający będą mogli samodzielnie wymienić napinacz paska przy użyciu usługi zdalnego wsparcia Schaeffler REPXPERT.